Ростов-на-Дону, , 09:35 — REGNUM В Ростовской области в течение 2022 года на строительство и ремонт объектов водоснабжения направят 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

«Продолжаем работать над вопросом обеспечения жителей области качественной питьевой водой. В этом году на строительство и ремонт инфраструктуры направим более 2,2 млрд рублей. Запланированы работы на 12 объектах», — написал глава региона в телеграм-канале.

Голубев также отметил, что в 2021 году в Ростовской области построили и обновили более 76 километров водопроводных и почти 17 километров канализационных сетей, 25 буровых скважин на воду, реконструированы два очистных сооружения.