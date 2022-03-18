Красноярск, 18 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Правоохранители задержали ещё одного фигуранта по делу об убийстве жительницы Красноярского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, 24-летнего красноярца обвинили в пособничестве в изнасиловании.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии На месте преступления

По версии следствия, 23 июля 2021 года 41-летняя потерпевшая в кафе познакомилась с четырьмя мужчинами, которые посадили её в автомобиль и вывезли в Берёзовский район, где изнасиловали и убили её. Затем преступники скрыли тело убитой в вырытой яме, присыпав землёй.

«С заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились ее родственники. Тело женщины обнаружено 01 августа 2021 года в лесном массиве на территории Березовского района Красноярского края», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени задержанный дал признательные показания. Молодой человек заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально заявлялось о трёх фигурантах, один из которых был задержан по горячим следам сразу после убийства. Двоих других — жителей Воронежа задержали спустя несколько месяцев и этапировали в Красноярск.