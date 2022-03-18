Пекин, 18 марта 2022, 09:35 — REGNUM В условиях возобновления эпидемии COVID-19, министерство образования Китая приступило к реализации комплекса мер по обеспечению образования на различных уровнях при одновременном обеспечении эффективного сдерживания эпидемии, уделяя повышенное внимание психическому здоровью, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.
На недавней видеоконференции по профилактике и борьбе с эпидемиями министерство подчеркнуло важность уделять больше внимания психическому здоровью учителей и учащихся и оказания им своевременной психологической помощи. Министерство призвало осуществлять мониторинг состояния здоровья школьного персонала, учащихся и членов их семей, совершенствовать механизмы реагирования на эпидемию и укреплять координацию между школой и домом.
Министерство также сообщило, что онлайн-платформа, разработанная и внедренная министерством после вспышки эпидемии, которая позволяет учащимся начальных и средних школ учиться дома, зарегистрировала 6,9 млрд посещений и недавно была обогащена новыми ресурсами, включая внеклассное обслуживание и семейное образование.
Поскольку страна вступает во вторую фазу приема в аспирантуру, министерство попросило университеты учитывать местные ситуации с COVID-19 и ставить здоровье сотрудников и студентов на первое место при составлении планов экзаменов и собеседований.