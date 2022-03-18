Ярославль, 18 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники управления наркоконтроля закрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

ElIndignado653 Нет наркотикам

«Полицейскими установлена подозреваемая неработающая женщина 1989 года рождения, которая предоставляла свою съемную квартиру знакомым для потребления наркотических средств», — рассказали в ярославской полиции.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье об организации притона. Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы.