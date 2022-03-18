Берлин, 18 марта 2022, 09:34 — REGNUM Глава ассоциации строительной индустрии Германии (HDB) Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов из-за событий на Украине.
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По его словам, в условиях санкций в Германии возникли проблемы с поставками таких важных строительных товаров, как, например, шурупы и гвозди.
Еще одной проблемой, добавил он, является рост цен на сталь, битум или алюминий, поэтому невозможно серьезно планировать, как раньше.