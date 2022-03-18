Канберра, , 09:37 — REGNUM 18 марта министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн объявила, что правительство ее страны включило в санкционный список еще одиннадцать банков России. Более того, по словам министра, уже 80% активов российского банковского сектора находятся под ограничениями, наложенными Австралией, передает новостной портал News.com.au.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн The Official CTBTO Photostream

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«Австралийское правительство твердо намерено возложить на Россию высокие издержки», — говорится в заявлении министра Пейн.

Глава австралийской дипломатии также объявила о том, что Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг были включены в санкционные списки. Персональные ограничения и арест счетов и активов распространяется и на члены их семей.

По словам Пейн, правительство Австралии будет наращивать санкционное давление на Российскую Федерацию. В австралийских списках уже сегодня числится 460 частных граждан России, членов их семей, а также различных финансовых институтов.