Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Сроки открытия нового книжного магазина в Доме Зингера в Петербурге сдвинулись на лето. Причиной стали затянувшиеся судебные разбирательства о признании недействительными договоров аренды между ООО «Книжный магазин №1» (КМ №1) и ЗАО «Зингер».

Дом Зингера Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественная церемония открытия Дома книги станет частью праздничных мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По словам чиновника, сейчас «Альфа-Банк», являющийся собственником ЗАО «Зингер», завершает все бюрократические и процессуальные процедуры, чтобы новое юрлица заняло освободившиеся площади.

«Надеемся, что сможем приступить к работам уже на следующей неделе. Правда само открытие нового магазина из-за затянувшегося судебного процесса мы вынуждены сдвинуть на июнь. Торжественная церемония станет частью долгожданных праздничных мероприятий к юбилею Петра», — подытожил Пиотровский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Арбитражный суд апелляционной инстанции отклонил жалобу петербургского «Дома книги» на решение суда первой инстанции о признании недействительными договоров аренды между ООО «Книжный магазин №1» (КМ №1) и ЗАО «Зингер». Таким образом суд постановил, что договор, который заключили в 2015 году, и допсоглашение к нему от 2020 года должно быть расторгнуты. Также суд постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте. Их займет ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги».

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