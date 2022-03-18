Калуга, , 12:00 — REGNUM В Калуге представили две книги о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Представления сборника «Растения Калужского городского бора» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Авторы изданий доктора биологических наук Наталья Решетникова и Игорь Лыков собрали материалы по результатам исследований новых мест обитания охраняемых животных, а также обобщили данные многолетних наблюдений за памятником природы федерального значения Калужский городской бор.

В 2022 году сотрудники областной Дирекции парков готовят к публикации сборник о фауне и каталог водорослей, которые распространены в регионе. С материалами этих и более ранних тематических изданий можно познакомиться в группе профильного министерства в социальной сети «Вконтакте».

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