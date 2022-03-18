Канберра, 18 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. 18 марта три сенатора от Либеральной партии Австралии опубликовали совместное заявление, в котором отвергли любые обвинения в травле своей коллеги Кимберли Китчинг, которая незадолго до своей смерти от сердечного приступа на прошлой неделе жаловалась партруководству на систематические издевательства. В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что лидер лейбористов Энтони Альбаниз на фоне скандала просто «умыл рук», передает телеканал Sky News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

В свою очередь ранее Альбаниз исключил возможность проведения партийного расследования по факту публичных обвинений в адрес трех сенаторов. Однако премьер-министр страны Моррисон отметил, что у лидера оппозиции есть вопросы, на которые ему нужно ответить.

«В этом Энтони Альбанизу нужно разобраться, и именно он должен ответить на эти вопросы … Он умыл руки. Вы вообще видите Энтони Альбанеза, где он?» — заявил Моррисон на пресс-конференции.