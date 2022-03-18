Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве 18 марта пройдет круглый стол по мерам поддержки российской ИТ-отрасли в условиях санкций, сообщается на портале мэра столицы.

Цифровой мир

Представители городских и федеральных структур, предприниматели и эксперты обсудят возможности развития индустрии в России и меры поддержки для быстрого и успешного роста компаний в стране.

Также в ближайшее время запланированы другие мероприятия — в сфере ретейла, логистики, туристической и авиационной отраслей, сектора АПК, медицинской и фармацевтической отрасли и т. д.

ИА REGNUM ранее сообщало, что программу привлечения иностранных специалистов могут включить во второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.

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