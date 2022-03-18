Благовещенск, , 09:40 — REGNUM В Амурской области прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». На набережной города был исполнен национальный танец казаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Танец Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Мы поддерживаем российскую армию — наших защитников! Мы — часть могучего, сильного, многонационального народа России. Мы — единый народ», — хотели выразить с помощью танца жители региона.

В конце выступления один из танцоров подчеркнул, что население региона восхищается мужеством и героизмом российских солдат, которые защищают не только страну, но и мир.

Как сообщало ИА REGNUM, творческие коллективы ЕАО дают концерты в рамках эстафеты «Россия_Мы». Выступления с танцевальными номерами разных народов России призваны подчеркнуть национальное единство в стране.