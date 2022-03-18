Ванкувер, Канада, , 09:28 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» (сс) Ken Lund

Единственную шайбу в матче забросил нападающий Пиус Зутер на 29-й минуте после передачи российского форварда Владислава Наместникова.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 57 очков. «Ванкувер» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 67 очками.

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