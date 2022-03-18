Ташкент, , 09:28 — REGNUM Март в Узбекистане в 2022 году выдался очень осадочным, по большей части территории республики количество осадков уже значительно превысило месячную норму. Об этом 18 марта сообщает Узгидромет.

Дождь Алексей Яковлев

«В горных и предгорных районах республики осадков выпало в 2−3 раза больше обычного. В Ташкенте уже выпало почти 2 месячных нормы осадков», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что аномальной является также продолжительность интенсивных дожей. В период с 5 марта и по сегодняшний день дожди с небольшими перерывами выпадали практически ежедневно. 18 марта местами по республике наблюдается переход дождя в снег.

«По северу республики осадки в виде дождя и снега в эти дни будут небольшими», — говорится в сообщении.