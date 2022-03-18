Пермь, 18 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанет бывший руководитель компании. Его обвиняют в растрате 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

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По данным ведомства, бывший глава фирмы являлся держателем ключа и владел кодом доступа к сейфу, в котором хранились денежные средства. С июня по октябрь 2021 года он брал деньги из сейфа компании и использовал их для игр в интернет-казино.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.