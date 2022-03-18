Магас, , 09:28 — REGNUM В Ингушетии произошли изменения в руководстве министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Указом главы республики Махмуда-Али Калиматова на эту должность назначен Ваха Беков, сообщили 18 марта в пресс-службе правительства региона. Ранее он занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Флаг Ингушетии

Бывший глава миннаца Руслан Волков назначен советником главы Ингушетии. Он проработал на посту министра два года.

О новом назначенце известно, что родился Ваха Беков 17 января 1975 года в селе Экажево. Работал до этого в ряде коммерческих организаций, был депутатом четырех созывов сельского совета села Экажево.

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