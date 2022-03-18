Екатеринбург, 18 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. На Среднем Урале будут судить мужчин, незаконно приватизировавших земельные участки. Ущерб государству оценили в 18,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА REGNUM Участок земли для многодетных

Свердловчане осуществляли незаконную деятельность с 2010 по 2015 год. По версии следствия, один из уральцев узнал о наличии земельного участка, который принадлежит государству, и решил присвоить право собственности на землю. В реализации задуманного ему помог знакомый.

В результате мужчинам удалось купить право собственности на участки стоимостью более 18 млн рублей. Они также пытались приобрести право на землю стоимостью свыше 4 млн рублей. Однако в регистрации права собственности мужчинам отказали.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд Екатеринбурга.