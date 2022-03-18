Донецк, , 09:28 — REGNUM За последние сутки из Мариуполя было эвакуировано 425 человек, в том числе 95 детей. Об этом 18 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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В штабе рассказали, что в период с 8:00 17 марта до 8:00 18 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района удалось эвакуировать 425 человек. Все они в настоящее время находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

За весь период ПОПН «Безыменное» разместил 2039 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе продолжаются бои, украинские войска терпят поражение и стремятся нанести городу и его жителям наибольший ущерб.