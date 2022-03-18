Канберра, 18 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В предстоящем федеральном бюджете Австралии на 2023 год особое внимание будет уделяться снижению затрат домохозяйств на многие товары и услуги. Об этом 18 марта в интервью телеканалу Sky News рассказал федеральный казначей Джош Фриденберг.

julian meehan Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг

По его словам, сильные показатели занятости в Австралии помогут его ведомству при верстке бюджета сократить дефицит и государственный долг страны.

Экономические данные, опубликованные 17 марта, показали, что безработица в Австралии составила 4% — самый низкий уровень с 1978 года.

«Мы действительно увидим фискальные бонусы от такой сильной экономики», — сказал Фриденберг.

Федеральный казначей также отметил, что низкий уровень безработицы и «сильные цены на сырьевые товары», приведут к снижению уровня госдолга Австралии до 99,2 млрд долларов.