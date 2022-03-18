Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Ульяновске в рамках празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией представят фотохронику и пройдут праздничные концерты. Об этом сообщает администрация регионального центра.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Более 20 тематических мероприятий пройдут в ульяновских библиотеках, парках, дворцах и домах культуры. Горожан и гостей города ждут видеопоказы, выступления вокальных групп, выставки. В частности, по 20 марта жители и гости столицы смогут посмотреть в парках видео и фотоэкспозицию «Крым и Россия: 8 лет вместе».

Главным событием станет концертная программа на Соборной площади, которая начнётся после полудня 18 марта. Кроме того, «Крымская весна» в разных форматах празднования состоится в «Современнике» и во дворце культуры посёлка Сельдь. В ДК «Руслан» будет представлен концерт ансамбля русской песни «Тревожинка» и вокального коллектива «Камертон», а во дворце культуры имени 1 Мая пройдёт встреча с участниками творческих коллективов и родителями «Крымская весна: хронология событий».

Помимо этого, в детских школах искусств организуют познавательные часы, выставки, концерты, просмотры фильмов о Крыме, мастер-классы, беседы.

Праздничные мероприятия продолжатся 19 марта. В село Отрада приглашают на видеолекторий с викториной, в культурный центр «Аврора» — на показ советского фильма «Три плюс два», во дворец культуры «Строитель» — на караоке-концерт «Крым. Весна. Россия», в библиотеку имени Н.Н. Благова — на книжно-иллюстративную выставку.

Отметим, что праздничные мероприятия в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией стартовали в Ульяновской области несколько дней назад и завершатся 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в центре Ульяновска будет ограничено движение на ряде участков и парковка транспорта.

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