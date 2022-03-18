Торонто, Канада, 18 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили российский форвард Илья Михеев, а также нападающие Митчелл Марнер и Ондржей Каше.

У «Каролины» отличились защитник Итан Бир и форвард Винсент Трочек. Российский нападающий Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 83 очка. «Каролина» идёт на втором месте в Восточной конференции с 87 очками.

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