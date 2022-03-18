Веллингтон, 18 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн считает, что ее страна не уникальна, когда речь заходит о безудержном росте цен на бензин, так как во всем мире стоимость литра топлива «взлетела до небес». 18 марта она заявила в эфире австралийского телеканала Nine News, что ее правительство в рамках реагирования на острую ситуацию уже отменило акциз на бензин.

Бензин

«Я думаю, что во всем мире вы сейчас видите ужасный по последствиям идеальный шторм, который обусловлен восстановлением экономики после пандемии, ростом инфляции во многих странах», — сказала она журналистам.

По словам Ардерн, отмена акцизного сбора не сильно изменит ситуацию. Поэтому ее правительство ведет переговоры с топливными компаниями, чтобы бизнес нашел способ снизить конечную цену на заправках.

Таким образом, правительство Новой Зеландии пытается найти рыночные механизмы изменения цены бензина, а не прибегает к административному регулированию.