Абакан, , 09:23 — REGNUM В городе Абакане на Первомайской площади 18 марта состоится митинг-концерт, посвящённый восьмилетию со Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Хакасии.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Торжественный митинг-концерт «Крым и Россия: 8 лет вместе» начнётся в 16:30 по местному времени.

Перед жителями и гостями Хакасии выступят самодеятельные коллективы Национального центра народного творчества имени С. П. Кадышева, артисты Хакасской республиканской филармонии В. Г. Чаптыкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации.

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