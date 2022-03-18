Уссурийск, Приморский край, , 09:34 — REGNUM В автомобильно-техническом колледже и железнодорожном колледже в Уссурийске прошли уроки мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палата Приморья.

Мир (сс) geralt

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Кроме общественников, с молодёжью разговаривали депутаты, члены Совета отцов и сотрудники полиции.

В ходе встреч говорили о событиях, происходящих в нашей стране и в мире, о распространении ложной информации в соцсетях, о мерах правительства и их правомочности в отношении тех, кто эти ложные новости распространяет.

Студентам рассказали об истории России и Украины, об исторических взаимоотношениях с братскими народами, операциях НАТО, «информационных войнах», а также объяснили причины специальной военной операции по защите Донбасса.

Полицейские рассказали о поправках в Уголовный кодекс РФ, которыми вводятся штрафы и уголовная ответственность за распространение «заведомо ложной информации», то есть фейков, о российской армии, за антивоенные действия и призывы, а также призывы к введению санкций против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ветеранские организации проводят в рамках социального проекта «Лица и страницы» в школах уроки по патриотическому воспитанию.