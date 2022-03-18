Канберра, 18 марта 2022, 09:38 — REGNUM 18 марта стало известно, что уже восьмой по счету житель Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) заразился японским энцефалитом. Об этом сообщил телеканал Nine News со ссылкой на информацию, подтвержденную местным министерством здравоохранения.

Комар
Комар

Последним зараженным признан мужчина на шестом десятке жизни. Он проживает в южной части Риверина. Примечательно, что седьмой по счету человек проживал в том же районе.

Пожилой мужчина был госпитализирован после подтверждения заражения японским энцефалитом. После непродолжительного курса терапии он был выписан и сейчас долечивается по месту жительства.

В министерстве Нового Южного Уэльса сообщили, что активными переносчиками японского энцефалита являются комары. К счастью, вирус не может передаваться между людьми.