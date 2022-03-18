Канберра, 18 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. 18 марта стало известно, что уже восьмой по счету житель Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) заразился японским энцефалитом. Об этом сообщил телеканал Nine News со ссылкой на информацию, подтвержденную местным министерством здравоохранения.

Комар

Последним зараженным признан мужчина на шестом десятке жизни. Он проживает в южной части Риверина. Примечательно, что седьмой по счету человек проживал в том же районе.

Пожилой мужчина был госпитализирован после подтверждения заражения японским энцефалитом. После непродолжительного курса терапии он был выписан и сейчас долечивается по месту жительства.

В министерстве Нового Южного Уэльса сообщили, что активными переносчиками японского энцефалита являются комары. К счастью, вирус не может передаваться между людьми.