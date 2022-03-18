Канберра, 18 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. 18 марта сенатор Пенни Вонг вместе с другими сенаторами-лейбористами Кристиной Кенелли и Кэти Галлахер опубликовали заявление после продолжающихся сообщений в прессе об издевательствах внутри Лейбористской партии Австралии. По их словам, все обвинения, выдвинутые против них, о якобы их причастности к смерти их коллеги ни на чем не основаны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

На прошлой неделе скончалась 52-летняя сенатор Кимберли Китчинг от сердечного приступа. После ее смерти в СМИ появились сообщения о том, что незадолго до своей кончины она жаловалось руководству партии на издевательства со стороны своих коллег.

Ее слова о наличии жесткого обращения в среде политиков затем подтвердила экс-депутат Эмма Хусар, которая сказала, что с ней обращались так же.

«Обвинения в издевательствах не соответствуют действительности. Другие утверждения, которые были сделаны, также неточны», — говорится в открытом заявлении трех сенаторов-лейбористов, которых обвинили в травле.