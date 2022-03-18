Барнаул, , 09:20 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта принимает участие в мероприятиях, посвящённых Дню воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, в частности, глава региона побыл на митинг-концерте «Za Мир! Za Россию!», в барнаульском спорткомплексе «Темп».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Больше трех тысяч барнаульцев пришли на футбольную арену, чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, а также поддержать действия Вооруженных Сил России и президента страны при проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

«Сегодня вся наша страна отмечает очень важную дату. 18 марта в нашей истории — это навсегда День воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году жители Крыма и Севастополя практически единодушно сделали свой выбор, приняли решение вернуться в состав Российской Федерации! Люди сделали свой выбор.

Этот выбор был историческим, и Россия с полным осознанием своей огромной ответственности перед нынешними и будущими поколениями приняла их в свою многонациональную семью. Не всем в мире это понравилось, но наша страна заняла твердую и принципиальную позицию, ведь своих мы не бросаем!

И несмотря на огромное давление разных сторон и разных сил и Крым и Севастополь устойчиво развиваются и строят своё будущее как субъекты Российской Федерации. Вся наша страна полна решимости преодолеть все трудности на пути обеспечения своей безопасности, целостности, суверенитета и независимости. Мы сделаем для этого всё возможное, будем верны своей Родине и памяти предков! С праздником вас! Да здравствует Россия!» — отметил Виктор Томенко.

На митинг-концерте «Za Мир! Za Россию!» для зрителей выступают барнаульские творческие коллективы, звучат произведения из репертуара знаменитых российских рок-музыкантов. Перед гостями праздника выступают ансамбль народной песни «Вечерки» Государственной филармонии Алтайского края, Государственный молодёжный ансамбль песни и танца Алтая им. А.Ф. Березикова, вокальный ансамбль «Имидж» Культурного центра Главного управления МВД России по Алтайскому краю, вокальный ансамбль «Сибирия» Алтайского госуниверситета.

Сегодня глава региона посетит также Государственную филармонию Алтайского края, где пройдет концертная программа «Многая лета русской земле», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией в поддержку российской армии и президента.

Напомним, сегодня, 18 марта, в Алтайском крае, как и по всей стране, отмечают восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году в этот день был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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