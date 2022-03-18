Канберра, 18 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) трехлетнею девочку пришлось доставлять по воздуху в больницу после того, как на нее напал кенгуру. Об этом сообщил 18 марта телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Трехлетний ребенок получил серьезные рваные раны на голове, спине и руке. Нападения дикого животного произошло на крыльце дома, где ребенок играл, пока животное не проникло на близлежащую к дому территорию.

Прибывшая бригада врачей скорой помощи оказала ребенку помощь на месте. Но из-за полученных травм ее затем эвакуировали на вертолете в больницу.

Как пишут журналисты, еще одно нападение кенгуру на человека произошло недавно в Виктории, где животное набросилось на велосипед 14-летнего подростка и повалило его на землю.