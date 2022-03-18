Москва, , 09:19 — REGNUM О героических действиях командира отделения, сержанта Алексея Гапченко в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 18 марта Минобороны РФ.

Сержант Алексей Гапченко Минобороны РФ

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Уточняется, что во время движения колонна, сопровождаемая отделением под руководством сержанта Алексея Гапченко наткнулась на тщательно замаскированную и подготовленную украинских националистов, после чего завязался неравный бой.

«Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения отделением Алексея Гапченко был нанесён значительный ущерб живой силе противника. Сам Алексей в ходе боя лично уничтожил до 10 националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что отделение сержанта взяло в плен 13 украинских неонацистов, во время допроса сообщивших ценные сведения, которые позволили узнать планы ВСУ в этом районе.

«Самоотверженные действия отделения сержанта Гапченко позволили продолжить продвижение войск и выйти в назначенный район в установленное время», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командующего расчетом тяжелого огнеметного взвода лейтенанта Алексея Зотеева в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины