Ташкент, , 09:18 — REGNUM В Узгидромете проходит миссия представителей Финского метеорологического института (ФМИ) в составе Любови Лиман и Харри Петерила, посвященная запуску нового совместного проекта ФМИ и Узгидромета. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Узгидромета.

Узбекистан Arian Zwegers

«Новый проект внесёт вклад в повышение качества гидрометеорологического и климатического обслуживания в Узбекистане, будет способствовать наращиванию потенциала специалистов Узгидромета в области численного прогнозирования погоды, мониторинг и загрязнения природный среды и снижения риска стихийной бедствии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках миссии был проведён вводный семинар, а также заседания координационного совета проекта и рабочей группы.