Белгород, , 09:23 — REGNUM Продлён режим временного ограничения полётов для международного аэропорта Белгорода, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Белгорода Пресс-служба правительства Белгородской области

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Новое ограничение действует до 26 марта 2022 года 03:45 по московскому времени. Вместе с Белгородом закрыты ещё 10 аэропортов центральной части и юга России.

Напомним, ограничение на полёты введено с 24 февраля в связи в проведением специальной военной операции.