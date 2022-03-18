Париж, , 09:17 — REGNUM Во время презентации предвыборной программы в Обервилье глава Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что хочет повысить установленный законом пенсионный возраст до 65 лет в случае избрания на второй срок, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон «Реформа, которую я хочу провести, заключается в постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет»

Кандидат в президенты уточнил, что государство будет «учитывать долгую карьеру» и «вопросы инвалидности». Президент Франции также пообещал ввести минимальную пенсию по старости в размере 1100 евро.

Глава французского государства отметил, что хочет провести пенсионную реформу, отличную от реформы 2017 года, потому что макроэкономические условия меняются, потому что страна продолжает трансформироваться.

Новая реформа должна быть представлена в парламент в конце лета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции оценил стоимость своей предвыборной программы.

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