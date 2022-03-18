Уфа, , 09:19 — REGNUM Проект по пропарке железнодорожных цистерн и обезвоживании темных нефтепродуктов включен в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Данный вопрос рассматривался на заседании инвестиционного комитета Башкирии в формате «Инвестчас».

"Наши технологии позволяют очищать цистерны от мазута, нефти и затем использовать ёмкости под светлые нефтепродукты. И всё это — в замкнутом цикле, без ущерба для окружающей среды. Всё оборудование — отечественного производства. Включение нашего проекта в перечень приоритетных позволит нам снизить затраты на банковские проценты», — приводит пресс-служба слова инвестора, который отметил, что предприятие готово начать работу в промзоне «Уфанефтехима» уже летом текущего года.

Сообщается, что на реализацию данного проекта планируется направить 290 млн рублей, в результате будет создано 50 новых рабочих мест. Отмечается, что инвестиционный комитет Башкирии одобрил данный проект и включил его в перечень приоритетных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут начать рекультивацию Сибайского карьера.