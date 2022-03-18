Аделаида, Австралия, , 09:32 — REGNUM 19 марта жители штата Южная Австралия отправятся к избирательным урнам, чтобы избрать новое правительство и премьер-министра. Как сообщает телеканал Nine News, последние опросы общественного мнения показывают, что власть в штате может вскоре смениться.

Аделаиды, Австралия Trentino Priori

Лейбористская оппозиция сосредоточила свое внимание на работе местной системы здравоохранения во время избирательной кампании. Всего их предвыборные обещания оцениваются на сумму 3,1 миллиарда долларов.

Лидер местной оппозиции Питер Малинаускас от Либеральной партии заявил, что у него есть все шансы одержать победу над нынешний премьер-министром Южной Австралии Стивеном Маршаллом.

Избирательные участки открываются завтра в 08:00 по местному времени и закроются в 18:00.