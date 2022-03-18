Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге бытовые отходы будут подвергаться глубокой переработке. При этом сжигания мусора не предполагается. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Переработка мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

"Никто не даст нам построить предприятие, которое не соответствует требованиям российского законодательства. У нас сжигать мусор не будут — будет глубокая переработка», — отметил Беглов.

Напомним, в рамках реализации мусорной реформы в Петербурге появится пять новых заводов по переработке мусора. По техническим характеристикам они будут отличаться высокой эффективностью работы и глубиной переработкой. При этом никакого вреда окружающей среде они не нанесут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что единый региональный оператор, обслуживающий и Петербург и Ленобласть, представил концепцию по обращению с отходами на годы вперёд. Там «Невский экологический оператор» отразил свои планы по работе с мусором и спрогнозировал его распространение.

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