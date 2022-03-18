Аделаида, Австралия, , 09:20 — REGNUM Утром 18 марта Верховный суд Южной Австралии приговорил женщину к шести годам и семи месяцам тюремного заключения за то, что она признала себя виновной в непредумышленном убийстве своей подопечной, за которой должна была ухаживать. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Женщине платили за уход за 54-летней Энни Смит, которая страдала от церебрального паралича. Женщина почти год была прикована к инвалидной коляске и жила в ужасных условиях в своем доме в Кенсингтон-парке. Когда полицейские вошли в дом женщины в апреле 2020 года, они обнаружили, что женщину не кормили, работа ее внутренних органов была повреждена, и она находилась в септическом шоке.

Смит умерла через день после последующей госпитализации.

Признавшаяся в непреднамеренном убийстве сиделка будет иметь право на условно-досрочное освобождение через пять лет и три месяца с момента вступления приговора в силу.