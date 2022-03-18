Сент-Луис, США, , 09:14 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили защитники Чад Руведел и Майк Мэтисон. У «Сент-Луиса» российский форвард Иван Барбашёв забил гол и отдал результативную передачу, после которой отличился Дэвид Перрон.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Питтсбурга». Решающий бросок исполнил форвард Брайан Раст.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 83 очка. «Сент-Луис» идёт на третьем месте в Западной конференции с 77 очками.

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