Москва, 18 марта 2022, 09:14 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 марта опубликовал в личном телеграм-канале с Крымом и Россией.
Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»
Автор наложил на снимок фрагмент фрески Микеланджело «Сотворение Адама». На получившемся изображении рука Адама со стороны Крыма и рука Бога со стороны России сходятся в районе Крымского моста.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта отмечается восьмилетие воссоединения Крыма с Российской Федерацией.