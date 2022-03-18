Владивосток, 18 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. На главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке после завершения первых в этом году крупных учений в Японском и Охотском морях возвратился фрегат «Маршал Шапошников». Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России «Маршал Шапошников»

пресс-служба ТОФ «Экипаж фрегата зашёл в пункт базирования последним из более чем 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ, принимавших участие в военно-морских учениях, которые начались ещё в конце января».

Прежде чем ошвартоваться на родном 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, «Маршал Шапошников» пополнил материальные запасы, необходимые в дальнем походе. После непродолжительного отдыха экипаж фрегата приступит к выполнению очередных учебных задач боевой подготовки.

В сообщении отмечается, что именно экипаж фрегата «Маршал Шапошников» 12 февраля обнаружил в территориальных водах России вблизи острова Уруп Курильской гряды иностранную подводную лодку и вынудил её ретироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая часть отряда кораблей Тихоокеанского флота, возглавляемая фрегатом «Маршал Шапошников», форсировала ледовые поля в южной части Охотского моря и прошла проливом Лаперуза в направлении Владивостока.

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