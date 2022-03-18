Кишинёв, , 09:13 — REGNUM Газпром может прекратить поставлять газ в Молдавию из-за того, что молдавские власти не могут выполнить одно из условий соглашения — провести аудит многолетнего долга. Об этом телеканале TV8 сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Экспорт газа Gazprom.ru

«Согласно протоколу, до 1 мая «Молдовагаз» должна провести аудит и заключить соглашение о порядке выплаты долга, логично, что Молдавия не успеет реализовать аудит, поэтому существует несколько возможных сценариев», — сказал Спыну.

Он отметил, что дальнейшие поставки российского газа будут зависеть от решения Газпрома. В компании могут согласиться на продление срока для аудита, а могут перекрыть газ.

«Тогда мы выходим на рынок и покупаем газ на рынке», — заявил министр.

На вопрос о возможном очередном подорожании газа для Молдавии Спыну заявил, что ему сложно делать предположения.

Напомним, в ноябре 2021 года был подписан новый договор о поставках газа из России в Молдавию. Одно из условий нового соглашения, что молдавская сторона начнёт выплачивать скопившийся за много лет долг. По оценке Газпрома, эта сумма, включая пени, превышает $700 млн. Кишинёв настаивает на аудите долга. Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что не получается найти компании, которые готовы проводить проверку.

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