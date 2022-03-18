Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM В одном из торговых центров Екатеринбурга обнаружили 155 тысяч пар контрафактной обуви. На товаре отсутствовала специальная маркировка. Об этом сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

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Склад с новой спортивной обувью находился на территории крупнейшего центра оптово-розничной торговли Уральского региона «Ханой». Эксперты оценили стоимость нелегальной продукции в 85 млн рублей. По словам начальника Екатеринбургской таможни Сергея Баландина, это крупнейшая партия немаркированной обуви в Свердловской области.

Сотни пар кроссовок изъяли из оборота. Владельца товара привлекли к административной ответственности.