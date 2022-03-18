Казань, 18 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Татарии директора одного из обществ с ограниченной ответственностью подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 51 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сборщики налогов

По данным ведомства, в 2019 году руководитель организации внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведений о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную на сумму более 51 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, 58-летний генеральный директор и учредитель одной из казанских строительных компаний с 2013 по 2016 годы представил в налоговую инспекцию фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

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