Москва, , 09:12 — REGNUM В 2022 году на территории Восточного административного округа (ВАО) Москвы планируется провести масштабные работы по благоустройству. Об этом 18 марта в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

«В Новокосино продолжим формирование качественного общественного пространства на большой территории, прилегающей к Салтыковскому лесопарку», — сообщил глава города.

В рамках запланированных работ будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки. Помимо этого, власти намерены благоустроить пространство вблизи социальных объектов, включая МФЦ, отделение Пенсионного фонда и территорию школы № 2127.

«Крупный проект — благоустройство квартала площадью 32 га в границах улиц Косинская, Вешняковская и Молдагуловой — будет реализован в Вешняках», — добавил мэр столицы.

Еще одно квартальное благоустройство намечено в Сокольниках. Речь идет об участке между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Сокольнической. Эту территорию планируется сделать более удобной для пешеходов, а также установить детские и спортивные площадки.

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