Алупка, , 09:12 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в городе Алупка рано утром 18 марта, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

На месте происшествия Пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Тела двоих мужчин были обнаружены после тушения пожара в строении на плие Фрунзе. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже. В данном помещении велись ремонтные работы, ранее оно использовалось как хостел. По предварительным данным, погибшие являлись строителями, которые вели ремонт.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели людей. В ближайшее время будут назначены соответствующие экспертизы для установления точной причины возгорания.