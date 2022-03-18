Ставрополь, , 09:10 — REGNUM В торговые сети Ставропольского края поступило дополнительно 30 тонн сахара. Ставший дефицитом в последние дни продукт завезли, чтобы снизить ажиотажный спрос и устранить проблему с дефицитом, сообщил глава комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию региона Денис Полюбин.

Сахар Saramukitza

По его словам, дефицит продуктов, в том числе сахара, создают сами жители края, раскупая их впрок и не думая о том, что продукты питания имеют свой срок хранения. Как отметил Полюбин, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме, отгрузки в оптовые сети увеличены, так что переживать о дефиците сахара не стоит.

Кроме того, есть контракты с крупными сетевыми магазинами на десятки тонн, а на складах имеются запасы готовой продукции на срок до 200 дней. Это значит, что всех товаров хватает, а существенным ростом цен займется ФАС.

Ситуацию с дефицитом продуктов питания прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров.

«Я надеюсь все эти спекулянты, когда мы засыплем сети сахаром, крупой, потеряют свои деньги и потеряют навсегда способность, желание спекулировать на таком сложном моменте, в котором сегодня находимся мы и наша страна», — написал он в своем Telegram-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, куда исчез сахар