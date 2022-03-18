Москва, , 09:10 — REGNUM В Минобороны РФ рассказали о героических действиях командующего расчетом тяжелого огнеметного взвода лейтенанта Алексея Зотеева в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины.

Лейтенант Алексей Зотеев Минобороны РФ

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Уточняется, что во время освобождения населенного пункта от украинских националистов российские военные столкнулись с качественно организованной эшелонированной обороной на подступах к городу.

Также указывается, что во время завязавшегося боя противник предпринял попытку контратаки, открыв ожесточенный огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по подразделениям ВС РФ.

«Лейтенант Алексей Зотеев, командующий расчетом тяжелого огнеметного взвода, мгновенно оценив ситуацию, точным огнем уничтожил позицию вражеских РСЗО», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что затем расчет под командованием Зотеева под сосредоточенным огнем противника, проявив мужество и отвагу, умело маневрировал на поле боя и нанес точное огневое поражение внезапно выдвигавшимся колоннам бронетехники и живой силы противника.

«В результате умелых действий экипажа уничтожено более 10 единиц бронетехники противника и до 40 человек живой силы. Остальная часть украинских националистов, понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, бежала с поля боя», — добавляется в сообщении.

При этом поясняется, что мужественные и отважные действия расчета способствовали отражению контратаки противника и дальнейшему развитию наступательных действий российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины