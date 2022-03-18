Барнаул, , 09:10 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) готовятся рассмотреть законопроект по изменению Устава Алтайского края в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Подробности сообщает телеграм-канал АКЗС.

Местное самоуправление Duma.gov.ru

Федеральный закон был подготовлен в развитие новых положений Конституции о единой системе публичной власти. Он совершенствует механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов РФ. В развитие положений федерального закона краевым депутатам предстоит принять ряд изменений в нормативно-правовые акты регионального уровня.

«В первую очередь, необходимо внести изменения в Устав Алтайского края: согласно духу и букве обновленной Конституции РФ и федерального закона уточнить полномочия органов исполнительной и законодательной власти края», — пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. По его словам, законопроект планируется вынести уже на майскую сессию, поэтому рабочей группе предстоит работать максимально оперативно.

Зампредседателя АКЗС подчеркнул, что 14 марта подписан федеральный закон, который сохраняет в качестве равноправных названий должности высшего должностного лица субъекта РФ наименования «глава» и «губернатор» с дальнейшим указанием региона (а для городов федерального значения — «глава» и «мэр»), поэтому изменять название должности губернатора Алтайского края в Уставе не планируется.

Депутаты, представители науки и общественности, присутствовавшие на заседании, согласились с этим предложением. Предварительный проект изменений в Основной закон региона будет готов уже к 15 апреля.

Парламентарий сообщил, что после рассмотрения и принятия изменений в Устав Алтайского края предстоит внести изменения в краевые законы, регулирующие работу системы органов исполнительной власти края и правительства региона, краевого Законодательного Собрания, а также правотворческую деятельность (в целом — в 12 нормативно-правовых актов). Проект плана-графика такой работы уже сформирован.

Как сообщало ИА REGNUM, система муниципальных органов власти в России перестраивается в связи с обновленной Конституцией Российской Федерации и включением местного самоуправления в единую систему публичной власти.

К 1 января 2028 года муниципалитеты страны перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления — муниципальные и городские округа, в случае принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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