Москва, 18 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский — это кровавый клоун, которому плевать на Украину, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клоун

«Политическое безволие украинского понятия культуры — это тоже факт. Я театральный режиссер, я занимаюсь этим давно, и я вам могу сказать, я не понимаю, что там талантливо он говорит. Потому что бесконечно понятно в каждую минуту, что он собой любуется. А нет ничего более исключающего талант, чем человек, который все время любуется собой. Это главная задача любого режиссера — это умереть и родиться в новой роли, которую он должен играть… Главная задача любого человека в жизни, как я считаю, — что-то иметь над собой. И каждый раз, когда я смотрю на этого клоуна… я все время вижу, что упоенно, бесконечно, нагло, бездарно и беспринципно любуется собой», — заявил Кургинян.

По его словам, когда Зеленскому нужна была публика для его шоу «95-й квартал», он устраивал одни двусмысленные хохмы, адресующие как бы к критике бандеровской власти, и любовался собой в этой роли. А когда ему выпал шанс надеть президентские одежды, он начал исполнять другую роль.

«Он маски эти меняет как угодно, а теперь ему, конечно, выгодно… дожить до Нобелевской премии мира. Какая разница, сколько украинцев будет зарыто в землю… Он всегда будет заниматься только собой, и плевал он на эту Украину», — добавил эксперт.

Он также добавил, что Украина, уже потеряв часть своей территории и пролив кровь в Донбассе при Порошенко, вдруг выбрала себе в президенты комика с порнографическим уклоном. А вот русский народ такого выбрать не может в принципе, в отличие от украинского, и вопрос стоит, почему это так.

«Вот где-то там кроется политическое безволие украинского понятия «культуры и мысль», а также то, что не куплено государство кровью и страданием и мукой, не выстрадано оно так, чтобы понять, что оно бесконечная ценность. Отсюда безответственность воровства — беспредел воровской, отсюда легкость в мыслях, отсюда готовность вот так разменять имеющуюся в руках государственность на те спецоперации, которые есть, и в конечном итоге безлюбие, безответственность и нелюбовь ни к своему народу, ни к государству, в котором он просто ничего не понимает», — подытожил Кургинян.