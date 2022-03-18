Копенгаген, , 09:09 — REGNUM Евросоюз зависит от некоторых видов товаров, поставляемых Россией и Украиной на территорию сообщества. Это чётко показала спецоперация России на Украине. Беспокойство по этому поводу в обращении к Еврокомиссии высказал европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Политик указал, что ЕС импортирует из России и Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания, пишет RT. На этом фоне он поинтересовался у представителей Еврокомиссии, каков процент удобрений и зерновых, импортируемых Евросоюзом из этих стран, а также каким образом Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в ЕС.

На сегодняшний день ЕС является крупнейшим торговым партнёром Москвы. В свою очередь, Россия входит в пятёрку главных внешнеторговых партнёров сообщества. В 2021 году объём товарооборота между Россией и Евросоюзом превысил $283 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны ввели против Москвы сразу несколько пакетов жёстких санкций. Однако ограничительные меры уже начали болезненно отражаться на жителях стран Евросоюза, США и Великобритании. Так, российская спецоперация на Украине привела к повышению цен на нефть и газ до рекордного уровня.

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Как заявил евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко, антироссийские санкции Запада оказались мощными, но «дырявыми». По его словам, военная операция России на Украине шокировала Запад, однако санкционное воздействие запоздало. Теперь некоторые страны опасаются, что антироссийские ограничения ударят по их же экономике. Ведутся подсчёты. Легутко не исключил, что в дальнейшем придётся задабривать «медведя».

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