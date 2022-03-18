Кызыл, , 09:09 — REGNUM В Туве восьмилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают концертом и различными акциями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, концерт пройдёт на площади Арата.

В Кызыле отмечают Крымскую весну Администрация Кызыла

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

В связи с этим, сегодня, 18 марта с 8 утра было перекрыто движение автомобилей по улицам Ленина и Чульдум. В мероприятии примут участие известные артисты тувинской эстрады.

«Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар (дружба людей гору сокровищ создаст). Эта тувинская пословица без лишних слов передает то, насколько важно сейчас показать недружественным странам сплоченность и единый дух многонационального народа России. Нас объединяет наша любовь к своей Отчизне», — отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Владислав Ховалыг.